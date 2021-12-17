В Гомельском кадетском училище состоялся бал

Я на таком балу не в первый раз, мне в принципе все привычно, все нравится, я занималась спортивно-бальными танцами. Я люблю такие мероприятия, так как кажется, что попадаю в какое-то другое время, в 19-й век, 18-й, вспоминается роман Толстого "Война и мир".

Кристина Дубина, кадет Гомельского кадетского училища