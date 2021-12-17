3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
В Гомельском кадетском училище состоялся бал
Мундиры, вечерние платья и вальс. В Гомельском регионе проходит республиканская акция "Наши дети", в рамках, которой состоялся третий областной кадетский бал. В нем приняли участие 160 юношей и девушек. Но перед тем, как закружиться в танце, лучшие кадеты получили награды от руководства региона за успехи в учебе и спорте. Под звуки камерного оркестра областной филармонии ребята танцевали полонез, кадриль, польку и танец с веерами. Для учащихся это настоящий подарок - отдохнуть от кадетских будней и погрузиться в атмосферу 19-го века. Кроме того, впервые за трехлетнюю историю мероприятия здесь выбрали короля и королеву бала.
Конечно, участвовать в таком мероприятии всегда волнительно, но испытываешь некую радость, когда понимаешь, что мы можем расслабиться, почувствовать себя свободными. Практически каждый день мы тренировались с преподавателями, по отдельности, вместе репетировали это все в казарме.
Я на таком балу не в первый раз, мне в принципе все привычно, все нравится, я занималась спортивно-бальными танцами. Я люблю такие мероприятия, так как кажется, что попадаю в какое-то другое время, в 19-й век, 18-й, вспоминается роман Толстого "Война и мир".
Новогодние мероприятия в рамках акции "Наши дети" затронут 200 тысяч учреждений образования. Кульминацией станет главная областная елка в Гомельском цирке. Мероприятие пройдет 27 декабря.