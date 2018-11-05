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В Гомельском кардиологическом центре открылось специальное отделение ангиографии

Подарок к ноябрьскому празднику получили и в Гомеле. В областном кардиологическом центре после реконструкции открылось специальное отделение ангиографии. Новое оборудование позволяет проводить высокотехнологичные операции - в сутки их может быть до 10. Также операционную можно использовать для профилактического обследования.

А в Ивье сегодня открылись обновленные детский сад и стадион. Об этих объектах мы расскажем в следующих выпусках.

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