В Гомельском медуниверситете студентов прививали однокомпонентным "Спутником Лайт"

Хотела привиться, чтобы в подъем заболеваемости не заболеть или переболеть легко. Большинство молодежи стремится к тому, чтобы сделать прививку, чтобы их родители сделали прививку, тоже хотят, всему этому способствуют, яро переживают за то, что происходит - болеют люди. Прививаться надо не только от COVID, но и от гриппа.

Анна Кузьминых, студентка Гомельского государственного медицинского университета