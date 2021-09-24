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В Гомельском медуниверситете студентов прививали однокомпонентным "Спутником Лайт"
Уже три вакцины от коронавируса доступны в Беларуси. Помимо "Спутника V" и китайского Vero Cell, теперь можно привиться и российским "Спутником Лайт". В ВОЗ вновь подчеркивают, что вакцины созданы для того, чтобы предотвратить госпитализацию, тяжелое протекание болезни и смерти. Сейчас в мире 99 % летальных исходов приходится на непривитых. В Беларуси более миллиона 971 тысячи граждан получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше полутора миллионов прошли полный курс вакцинации.
COVID-вакцинация в Гомельском медуниверситете
Сегодня однокомпонентным "Спутником Лайт" прививали студентов Гомельского медуниверситета. Вакцина предназначена для иммунизации молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. По словам медиков, препарат эффективно способствует выработке иммунитета и должен защитить организм от COVID или его тяжелого течения как минимум на протяжении 4-5 месяцев.
Не менее полгода наши студенты будут защищены, а мы надеемся, что и больше. Вакцинация помогает, тяжелых больных вакцинированных нет, вакцинированные больные не лежат в реанимации. Если и есть какой-то шанс заразиться, то это легкая форма. Вакцинация действительно помогает, спасает и облегчает течение заболевания.
Я делаю прививку потому, что она абсолютно безопасна. У меня одногруппники практически все вакцинированы, примерно 90 % группы. Также у меня достаточно большое количество знакомых, соседей и людей, которых я знаю, большинство из них вакцинировано. Если я даже заболею, я перенесу гораздо легче благодаря прививке.
Хотела привиться, чтобы в подъем заболеваемости не заболеть или переболеть легко. Большинство молодежи стремится к тому, чтобы сделать прививку, чтобы их родители сделали прививку, тоже хотят, всему этому способствуют, яро переживают за то, что происходит - болеют люди. Прививаться надо не только от COVID, но и от гриппа.