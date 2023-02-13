В Гомельском районе микроавтобус насмерть сбил велосипедиста

Смертельная авария произошла утром 13 февраля в Гомельском районе. 43-летний водитель микроавтобуса "Фольксваген" на 297-м километре автодороги Минск - Гомель сбил 45-летнего велосипедиста. По предварительной информации, он выезжал со второстепенной дороги, чтобы пересечь проезжую часть автотрассы.