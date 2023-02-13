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В Гомельском районе микроавтобус насмерть сбил велосипедиста
На трассе М5 микроавтобус насмерть сбил велосипедиста, сообщаетБелТА.
Смертельная авария произошла утром 13 февраля в Гомельском районе. 43-летний водитель микроавтобуса "Фольксваген" на 297-м километре автодороги Минск - Гомель сбил 45-летнего велосипедиста. По предварительной информации, он выезжал со второстепенной дороги, чтобы пересечь проезжую часть автотрассы.
Велосипедист получил не совместимые с жизнью травмы, от которых скончался на месте ДТП.
Фото: БЕЛТА
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