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В Гомельском районе закончилась смена шестнадцатого Республиканского детского полевого лагеря "Спасатель-2021"
Посиделки у костра и впечатления на всю жизнь. В Гомельском районе закончилась смена шестнадцатого Республиканского детского полевого лагеря "Спасатель-2021". Ребята прошли немало испытаний на ловкость, скорость и смекалку. Насыщенная программа включала в себя прохождение полосы препятствий, оказание медицинской помощи, а также оформление палаточного городка. Были конкурсы и на меткость, например, стрельба из пневматической винтовки. Но главное - все здесь тренировали свои навыки в области безопасной жизнедеятельности и учились работе в команде.
Неважно, какую профессию выберут юные спасатели, главное, что полученные знания пригодятся в жизни. И, конечно же, ребята обрели новых друзей и получили заряд позитивных эмоций.
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