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В Гомельском регионе из-за засухи начинают мелеть реки

В Беларуси из-за засухи в Гомельском регионе начинают мелеть реки. На нескольких уже отмечается падение уровня воды до отметок, при которых движение судов становится опасным. Так Днепр на участке от Могилева до Речицы уже опустился до минимума. Та же ситуация и на Соже. В ближайшие два дня гидрологи прогнозируют обмеление Днепра на всем протяжении. Такая же участь ожидает Березину.

От опасных значений пока далека лишь Припять. В целом каждый день уровень воды падает в среднем на 7 сантиметров. Это происходит почти каждое лето.

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