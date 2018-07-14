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В Гомельском регионе приспособлениями для инвалидов оборудовали полторы сотни социальных объектов

Создание безбарьерного окружения в Гомеле делает более доступным и свободным жизнь для инвалидов-колясочников. Причем, разговор не просто об их социализации в городской среде, но и о социализации рабочей. Многие инвалиды продолжают заниматься спортом, ведут активную общественную деятельность и работают. Анна Ковалева продолжит тему (видео).

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