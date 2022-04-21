3.35 RUB
3.48 USD
3.66 EUR
ОбществоЭкономикаПрезидентПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Гомельском регионе специалисты активно разрабатывают новые источники нефти
Изыскательскими работами заняты белорусские нефтяники. Они получили притоки нефти в нескольких зонах Припятского прогиба. По оценке геологов, ресурсная база углеводородов на новом нефтяном месторождении и залежах в сумме превышает 6 миллионов тонн. Новые источники активно разрабатываются. Все ради укрепления сырьевой безопасности. Николай Скинтиян продолжит.
В Гомельском регионе найдены новые запасы нефти
Потенциал - более полумиллиона тонн черного золота. Это только по предварительным оценкам. Нефтедобыча в Брагинском районе осваивается впервые. Сегодня Восточно-Омельковщинская структура - самая южная точка на карте гомельских нефтяников. Новое месторождение даст качественное сырье - исследования подтверждают.
Мы планируем в течение ближайшего месяца провести работы по подготовке площадки, постановке бригады освоения и примерно к середине мая приступить к промышленной добыче нефти из этого объекта.
Вглубь свыше двух километров. На подготовку скважины ушло меньше полугода. Изучить месторождение помогли передовые технологии.
Мы сейчас проводим современную сейсморазведку методом 3D. Она позволяет качественно, достоверно получать информацию по структурным построениям… Технология совершенствуется.
Результат усердной работы нефтяников
Исследовать недра зоны, пострадавшей от ЧАЭС, применить к делу ее природные запасы - задача не из простых. Однако специалисты справляются с ней отлично. Соседний с Брагинским - Хойникский район. Здесь находится Бескопыльновское месторождение - свидетельство усердной работы нефтяников.
Бескопыльновское месторождение открыли еще прошлой весной. Месяцы трудов не прошли даром - найдены 3 новых высокопродуктивных залежа. Из них нефтяники получат примерно 800 тысяч тонн сырья.
Добыча черного золота
До конца года здесь добудут около 20 тысяч тонн черного золота. Всего в Хойникском районе выкачивают порядка сотни тысяч тонн за год. Качество на уровне.
К началу 2022 года в пределах Припятского прогиба открыто 93 месторождения нефти и газоконденсата. Это миллионы тонн ценного ресурса. За последние 5 лет объем поисково-разведочного бурения увеличился почти в три раза. Все понимают: на кону сырьевая независимость страны.
Открытия нашей компании связаны с четырьмя районами Гомельской области - Брагинским, Хойникским, Жлобинским и Речицким. Суммарно мы уже прирастили более 6 миллионов тонн нефти.
Сегодня в разработке находятся 60 нефтяных месторождений. В планах пробурить более 10 скважин в ближайшие 4 года.
Президент
Все
Каким объектам Лукашенко предложили присвоить статус Всебелорусской молодежной стройки
Лукашенко: Неиссякаемая энергия бойцов студотрядов - это мотор, который двигает Беларусь вперед
Лукашенко отметил важность выстраивания человеческих отношений в студотрядах
Студотрядовцы подарили Александру Лукашенко памятный подарок - строительную кельму
Политика
Все
Общество
Все
До конца 2025 года граждане европейских стран смогут посетить Беларусь без визы
В Беларуси скорректировали Госпрограмму по увековечению памяти о погибших при защите Отечества
Лучший студотряд 2024 года получил из рук Лукашенко переходящее знамя
Лучшие из лучших: в Минске состоится торжественное закрытие третьего трудового семестра
В мире
Все
О возможном будущем Сирии и ценах на энергоресурсы рассказал аналитик БИСИ
Британские фермеры на тракторах протестуют в Лондоне против налога на наследство
В какую фазу перейдет гражданская война в Сирии
Семеняко о Сирии: Граждане поддерживали Асада и понимали опасность "демократических" оппозиционеров
Регионы
Все
Происшествия
Все
Покупка несуществующей икры в соцсети стоила минчанину более 12 тыс. рублей
Знакомая обещала минчанину пригнать авто из-за границы, но проиграла его деньги в казино и пропала
В лагере беженцев Нусейрат при ударах Израиля погибли более 30 человек
На популярной рождественской ярмарке в Бирмингеме рухнул аттракцион, есть пострадавшие