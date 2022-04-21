В Гомельском регионе специалисты активно разрабатывают новые источники нефти

Изыскательскими работами заняты белорусские нефтяники. Они получили притоки нефти в нескольких зонах Припятского прогиба. По оценке геологов, ресурсная база углеводородов на новом нефтяном месторождении и залежах в сумме превышает 6 миллионов тонн. Новые источники активно разрабатываются. Все ради укрепления сырьевой безопасности. Николай Скинтиян продолжит.

В Гомельском регионе найдены новые запасы нефти

Потенциал - более полумиллиона тонн черного золота. Это только по предварительным оценкам. Нефтедобыча в Брагинском районе осваивается впервые. Сегодня Восточно-Омельковщинская структура - самая южная точка на карте гомельских нефтяников. Новое месторождение даст качественное сырье - исследования подтверждают.

Мы планируем в течение ближайшего месяца провести работы по подготовке площадки, постановке бригады освоения и примерно к середине мая приступить к промышленной добыче нефти из этого объекта. Сергей Шевеленко, замначальника НГДУ "Речицанефть" по геологии





Вглубь свыше двух километров. На подготовку скважины ушло меньше полугода. Изучить месторождение помогли передовые технологии.

Мы сейчас проводим современную сейсморазведку методом 3D. Она позволяет качественно, достоверно получать информацию по структурным построениям… Технология совершенствуется. Александр Грудинин, замдиректора БелНИПИнефть по геологоразведочным работам

Результат усердной работы нефтяников

Исследовать недра зоны, пострадавшей от ЧАЭС, применить к делу ее природные запасы - задача не из простых. Однако специалисты справляются с ней отлично. Соседний с Брагинским - Хойникский район. Здесь находится Бескопыльновское месторождение - свидетельство усердной работы нефтяников.

Бескопыльновское месторождение открыли еще прошлой весной. Месяцы трудов не прошли даром - найдены 3 новых высокопродуктивных залежа. Из них нефтяники получат примерно 800 тысяч тонн сырья.

Добыча черного золота

До конца года здесь добудут около 20 тысяч тонн черного золота. Всего в Хойникском районе выкачивают порядка сотни тысяч тонн за год. Качество на уровне.

К началу 2022 года в пределах Припятского прогиба открыто 93 месторождения нефти и газоконденсата. Это миллионы тонн ценного ресурса. За последние 5 лет объем поисково-разведочного бурения увеличился почти в три раза. Все понимают: на кону сырьевая независимость страны.

Открытия нашей компании связаны с четырьмя районами Гомельской области - Брагинским, Хойникским, Жлобинским и Речицким. Суммарно мы уже прирастили более 6 миллионов тонн нефти. Петр Повжик, заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть"