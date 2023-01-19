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В гомельском соборе Петра и Павла начался крестный ход
В Крещение Господне жители Гомеля с самого утра приходят в кафедральный собор Петра и Павла набрать святой воды. Здесь же начался крестный ход до купели на набережной Сожа. Во главе шествия архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. Желающих окунуться очень много.
Иордань на набережной Сожа - одна из трех купелей, оборудованных в областном центре. Возле каждой дежурят спасатели и медики.
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