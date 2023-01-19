В гомельском соборе Петра и Павла начался крестный ход

В Крещение Господне жители Гомеля с самого утра приходят в кафедральный собор Петра и Павла набрать святой воды. Здесь же начался крестный ход до купели на набережной Сожа. Во главе шествия архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. Желающих окунуться очень много.