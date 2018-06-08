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В Гомельском университете имени Скорины открылся Центр обучения китайскому языку

Программы курсов разрабатывали преподаватели гомельского вуза и Шанхайского профессионального института индустрии, коммерции и иностранных языков. Обучаться в центре сможет любой желающий, а преподавать будут специалисты двух стран.

Слушатели центра смогут пройти стажировку и обучение в летних школах на базе китайских университетов.

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