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В Гомельской и Могилевской областях проходит специальное "учение вооружения"
Отработка обеспечения войск боеприпасами проводится в Беларуси. В Гомельской и Могилевской областях проходит специальное "учение вооружения". На повестке дня - управление средствами технического обеспечения, доставка тактических и зенитных управляемых ракет.
Сегодня отработка практических навыков проходит на полигоне 51-й артиллерийской бригады Осиповичский. Военные навыки отрабатывают в сложных условиях. Согласно задумке маневров, работа проходит в ходе воздействия диверсионно-разведывательных групп и беспилотных летательных аппаратов. В учении также принимают участие и военнообязанные.
Участвуют практически все воинские части технического обеспечения. В двух из них отрабатываются вопросы обороны арсенала, во второй отрабатывается вопрос обеспечения зенитными управляемыми ракетами - для них это практическая направленность. Для сил и средств управления это теоретическая отработка с практической выдачей нарядов и распоряжений действиям войск
Параллельно с учением военные провели проверку зенитных управляемых ракет: отработали доставку боеприпасов к ЗРК "Оса", загрузку и перегрузку тактических ракет к ракетному комплексу "Точка-У".
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