В Гомельской исправительной колонии открыли общежитие для женщин с детьми до трех лет

Условия, приближенные к домашним, и возможность больше времени проводить со своими детьми. В Гомельской исправительной колонии № 4 открыли общежитие для совместного проживания осужденных женщин с детьми в возрасте до трех лет. Здесь есть все необходимое: спальни, медицинский кабинет, помещение для приема пищи, игровая комната. В настоящее время в исправительном учреждении отбывают наказание более 20 женщин с детьми. До этого момента малыши находились в Доме ребенка колонии.