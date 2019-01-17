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В Гомельской исправительной колонии открыли общежитие для женщин с детьми до трех лет

Условия, приближенные к домашним, и возможность больше времени проводить со своими детьми. В Гомельской исправительной колонии № 4 открыли общежитие для совместного проживания осужденных женщин с детьми в возрасте до трех лет. Здесь есть все необходимое: спальни, медицинский кабинет, помещение для приема пищи, игровая комната. В настоящее время в исправительном учреждении отбывают наказание более 20 женщин с детьми. До этого момента малыши находились в Доме ребенка колонии.

В реконструированном здании бывшей медчасти кроме общежития расположились участок для содержания несовершеннолетних осужденных и филиал средней школы № 34, где получают базовое и среднее образование несовершеннолетние, а также по желанию взрослые осужденные, которые не имеют аттестата.

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