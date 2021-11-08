3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Гомельской области более 300 перепрофилированных под COVID-19 коек готовы для работы в штатном режиме
Больницы в Беларуси постепенно возвращаются к плановой работе. В Гомельской области еще более 300 коек, которые были перепрофилированы для пациентов с COVID-19, готовы для работы в штатном режиме. Отделение неврологии областной больницы снова оказывает плановую медицинскую помощь. Также на этой неделе примет профильных пациентов отделение гинекологии.
Общее количество коек в стационарах Гомельского региона - около 15 тысяч. Для оказания помощи пациентам с коронавирусом было перепрофилировано почти 6 тысяч.
Больше новостей о коронавирусе:
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов