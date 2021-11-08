В Гомельской области более 300 перепрофилированных под COVID-19 коек готовы для работы в штатном режиме

Больницы в Беларуси постепенно возвращаются к плановой работе. В Гомельской области еще более 300 коек, которые были перепрофилированы для пациентов с COVID-19, готовы для работы в штатном режиме. Отделение неврологии областной больницы снова оказывает плановую медицинскую помощь. Также на этой неделе примет профильных пациентов отделение гинекологии.



Общее количество коек в стационарах Гомельского региона - около 15 тысяч. Для оказания помощи пациентам с коронавирусом было перепрофилировано почти 6 тысяч.