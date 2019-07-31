В Гомельской области бум возгораний автомобилей

С начала года уже 29 случаев. Это почти на треть больше, чем год назад. В 80 процентах ЧП у машин не было техосмотра. Спасатели вместе с ГАИ и Красным Крестом отправились в рейд по магистральным улицам Гомеля. Водителям напомнили о приложении "Помощь рядом" и алгоритм действий в опасной ситуации. Участникам акции также показали на практике принцип работы огнетушителя и напомнили правила оказания первой помощи.