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В Гомельской области бум возгораний автомобилей

С начала года уже 29 случаев. Это почти на треть больше, чем год назад. В 80 процентах ЧП у машин не было техосмотра. Спасатели вместе с ГАИ и Красным Крестом отправились в рейд по магистральным улицам Гомеля. Водителям напомнили о приложении "Помощь рядом" и алгоритм действий в опасной ситуации. Участникам акции также показали на практике принцип работы огнетушителя и напомнили правила оказания первой помощи.

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