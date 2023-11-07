В Гомельской области двое мужчин пострадали при использовании средств для розжига

Один из инцидентов произошел в деревне Боровики Светлогорского района. Местный житель 1988 года рождения решил ускорить розжиг печи с помощью растворителя, плеснул его на дрова и поднес спичку,пишетздание "Беларусь сегодня".

Произошла вспышка газовоздушной смести без последующего горения. Мужчина получил термический ожог пламенем и самостоятельно обратился за помощью в медучреждение, где его госпитализировали.

Второй инцидент произошел на частной усадьбе в деревне Новая Буда Гомельского района. Там местный житель 1976 года рождения решил ускорить розжиг мангала с помощью газового баллончика. Также вспыхнула газовоздушная смесь, причинившая ожоги. Как и в первом случае, пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где характер травм потребовал госпитализации.