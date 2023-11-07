3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Гомельской области двое мужчин пострадали при использовании средств для розжига
Один из инцидентов произошел в деревне Боровики Светлогорского района. Местный житель 1988 года рождения решил ускорить розжиг печи с помощью растворителя, плеснул его на дрова и поднес спичку,пишетздание "Беларусь сегодня".
Произошла вспышка газовоздушной смести без последующего горения. Мужчина получил термический ожог пламенем и самостоятельно обратился за помощью в медучреждение, где его госпитализировали.
Второй инцидент произошел на частной усадьбе в деревне Новая Буда Гомельского района. Там местный житель 1976 года рождения решил ускорить розжиг мангала с помощью газового баллончика. Также вспыхнула газовоздушная смесь, причинившая ожоги. Как и в первом случае, пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где характер травм потребовал госпитализации.
Спасатели всегда обращают внимание на опасность использования легковоспламеняющихся средств и жидкостей для ускорения розжига. Это могут быть специально предназначенные для этого средства, и уж никак не растворитель. Перед тем, как к ним прибегнуть, всегда надо изучить инструкцию и строго ей следовать.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе