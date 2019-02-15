В Гомельской области началась массовая проверка школ

В центре внимания - стандарты безопасности, установленные в регионе три года назад. До конца февраля специалисты управления образования облисполкома и милиция проверят каждую школу в регионе. Особое внимание - учреждениям образования с большим количеством учащихся - более тысячи человек. На вооружении и скрытые формы проверки. В списке требований к школам - строгий пропускной режим, работа вахт по четкому регламенту, функционирование турникетов, камер видеонаблюдения, наличие схем эвакуации и информационных стендов о правилах безопасности. Комиссии также будут общаться со школьниками и родителями по теме профилактики чрезвычайных происшествий.

