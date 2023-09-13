220 км республиканских дорог отремонтируют в Гомельской области до конца 2023 года

В Гомельской области по итогам нынешнего года планируют отремонтировать 220 км республиканских дорог. Такую цифру озвучил журналистам начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Дмитрий Згурский, пишет БЕЛТА.

"Главой государства поставлена задача привести качество покрытия на всех дорогах как республиканского, так и местного значения, улично-дорожной сети в городах и городских поселках в надлежащее техническое состояние. Для этого выделены дополнительные ресурсы по всем направлениям", - рассказал начальник главного управления.

"Финансовые средства увеличены достаточно существенно. По "Гомельавтодору", на балансе которого республиканские дороги, - в два раза. Соответственно это позволит выполнить почти в два раза больше и объем работ", - подчеркнул Дмитрий Згурский.

По его информации, на ремонт республиканских автомобильных дорог, проходящих по Гомельской области, в нынешнем году выделено Br130 млн. "Предполагается отремонтировать порядка 220 км дорог и 11 мостовых сооружений", - уточнил начальник главного управления.

Одним из значимых объектов, к которым намерены приступить в этом году, Дмитрий Згурский назвал мост через Припять на въезде в Мозырь. "Предполагается полное закрытие движения транспорта через этот мост и организация движения по объездной дороге на период реконструкции. По ПСД реконструкция моста займет ориентировочно три года", - обозначил перспективу он.