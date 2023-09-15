В Гомельской области продавали небезопасные светильники, звонки и розетки

Специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта в розничной торговой сети выявили ряд наименований электротехнической продукции, которая не соответствует по теплостойкости установленным требованиям, сообщает БЕЛТА в областной инспекции.

Как напомнили специалисты: требования безопасности к низковольтному оборудованию регламентированы техническим регламентом Таможенного союза. Одним из пунктов является требование к теплостойкости материалов деталей низковольтного оборудования, на которых закрепляются токоведущие элементы - эти материалы подвержены нагреву в процессе эксплуатации.

"Результаты проведенных испытаний продемонстрировали: показатель теплостойкости материалов, примененных в некоторых изделиях, меньше установленной нормы от полутора до двух с половиной раз", - отметили в областной инспекции. Речь идет о кабельных розетках торговой марки TDM Electric (250В белая, артикулы SQ1806-0029 и SQ1806-0031), светодиодных настольных светильниках торговой марки Feron (серия DE, модель DE1729), беспроводном звонке в розетку "Народный" (артикул SQ1901-0121).

Приняты меры по прекращению реализации, изъятию из обращения и по запрету ввоза данной продукции на территорию Беларуси. Прекращено и действие на территории страны сопровождавших продукцию сертификатов соответствия.

В областной инспекции напомнили: приобретая электротехническую продукцию, следует убедиться в том, что сведения о ней не внесены в Реестр опасной продукции, проверить, есть ли товар в списке, можно по ссылке или на официальном Telegram-канале Госстандарта "Безопасность и качество".