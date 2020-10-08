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В Гомельской области реализуют концепцию нулевого травматизма
Нулевой травматизм на производстве - как создать эффективную формулу охраны труда. Об этом вели дискуссию во время посещения председателем Федерации профсоюзов Беларуси предприятия "Коммунальник Калинковичский". Здесь недавно запустили в работу новую мини-ТЭЦ - идет подготовка к отопительному сезону. При этом коллективу удается сохранять нулевую статистику по травматизму. Секрет - в авторской системе контроля. Каждую производственную площадку здесь закрепили за одним из ее же сотрудников. В поле зрения самые разные вопросы – от наличия спецодежды до исправности оборудования.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Этот пример, когда мы видим совместные действия Профсоюзного комитета и нанимателя. Это дает хороший эффект, срабатывает на 100%. Будет встреча с представителями профсоюзных организаций предприятий Калинковичского района. И у меня настоятельное предложение: если есть такие примеры, надо их копировать и делать так, как здесь организовано".
Одна из основных причин производственного травматизма - нарушение трудовой дисциплины и инструкций по охране труда, поэтому в перспективе калинковичский опыт планируют распространить в Гомельском и других регионах страны.
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