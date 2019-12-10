В Гомельской области стартовала акция "Профсоюзы - детям"

Вкусные сувениры и приглашение на главное новогоднее представление региона. С такими подарками молодежный совет Гомельского областного объединения профсоюзов приехал в Добрушский районный социально-педагогический центр. Это стало началом республиканской благотворительной акции «Профсоюзы – детям». Первыми подарки приняли 10 нынешних и бывших воспитанников центра, которые вернулись в свои биологические семьи либо обрели новые. Акция ежегодная, существует уже 15 лет. По традиции продлится месяц - до старого Нового года. За это время добрые дела успеют охватить все районы региона.

На подарки и проведение благотворительных елок в Гомельской области профсоюзы выделили 370 тысяч белорусских рублей.



