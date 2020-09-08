В Гомельской области увеличивают объемы подсолнечника

Одна из экспериментальных площадок - речицкое хозяйство. В прошлом году здесь было 30 гектаров солнечной культуры, а в этом - уже 50. Подсолнухи - ценные медоносы и отличное подспорье для местной пасеки на 120 пчелосемей. С каждого улья за сезон хозяйство собирает около 25 килограммов сот. После уборки солнечную культуру используют как дополнительный кормовой белок для животных - а это уже импортозамещение. Часть урожая поставят и для переработки в подсолнечное масло.