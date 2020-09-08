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В Гомельской области выбрали самых талантливых робототехников
В Гомеле устроили футбол для роботов. Изобретатели IT-спортсменов - юные воспитанники учреждений дополнительного образования. Организовать нестандартный футбольный матч – одно из заданий областного турнира ROBOQUEST. Конкурс проводят в регионе четвертый раз в двух возрастных категориях по трем дисциплинам. Также на турнирной площадке работали интерактивные локации и выставка работ начинающих инженеров и программистов. К слову, робототехника - самый популярное направление среди школьников. Только в Гомельской области собирают и программируют роботов более шести сотен детей. Это азы востребованных профессий на современном рынке труда, и дети начинают их постигать уже с шести лет.Победители областного этапа будут соревноваться в республиканском конкурсе Junior Skills Belarus, который состоится через неделю в Минске.
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