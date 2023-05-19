В Гомельской области зарегистрировано 15 случаев бешенства животных в январе-апреле

В Гомельской области, по данным на 1 мая, зарегистрировано 15 случаев бешенства животных, сообщила журналистам главный ветеринарный врач Гомельской области Наталья Порозенко, сообщает БЕЛТА.

На такую же дату прошлого года в регионе был зафиксирован 21 случай.

По словам главного ветеринарного врача области, из общего числа случаев бешенства в этом году - 11 среди диких животных. В основном среди лис, енотовидных собак. Среди домашних животных - у собак и кошек.

Одна из мер профилактики бешенства - вакцинация животных, обратила внимание Наталья Порозенко. "Сегодня вакцина есть в районных ветеринарных станциях, а также в продаже. Для иммунизации можно обратиться как в районную ветеринарную станцию, так в и Гомельскую городскую. Такое мероприятие должно быть системным. Это поможет уберечь животных от заболевания", - подчеркнула она.

Владельцу необходимо соблюдать и другие правила профилактики. Например, не допускать, чтобы домашние животные контактировали с дикими, бродячими.

Главный ветеринарный врач области напомнила основные признаки заболевания. "Это водобоязнь, светобоязнь животного, при этом оно начинает вести себя неестественно. Еще один часто встречающийся пугающий признак - животное как будто подавилось чем-то", - перечислила она.

Как добавил главный ветеринарный врач Гомеля Дмитрий Астапенко, людям следует быть предельно осторожными при взаимодействии с дикими и бродячими животными. Он привел случай из практики прошлых лет, когда мужчина в одном из районов области в лесу увидел енотовидную собаку, принес ее домой, дети начали играть с животным. И только потом мужчина заметил, что у животного нет нижней челюсти. Он вызвал ветеринарную службу. Енотовидную собаку изолировали, через пару часов она умерла. Анализ на бешенство был положительным. Как предположили специалисты, нижней челюсти енотовидная собака лишилась при агрессивном нападении на какое-то копытное животное, которое ответило ударом. "О чем думал мужчина, когда решил принести эту собаку домой, подвергая опасности своих детей, даже сложно предположить", - подчеркнул Дмитрий Астапенко.