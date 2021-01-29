В Гомельской области завершается первый этап вакцинации от COVID-19

В Гомельской области завершают первый этап вакцинации от COVID-19. Прививки сделали уже более 2 тысяч медиков (эта группа наиболее подвержена риску). Информации об осложнениях после вакцинации не поступало. До конца недели планируют завершить первый этап вакцинации в остальных районах области. Всего в Беларусь ожидается поступление более 170 тысяч доз вакцины. В фокусе будут также другие соцгруппы: работники социальных учреждений и педагоги.