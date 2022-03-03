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В Гомельской областной детской клинической больнице не размещают раненых
Вброс, который гуляет по деструктивным телеграм-каналам. Зависимые от литовских и польских грантов утверждают, что в Гомельской областной детской клинической больнице размещают раненых. Ими якобы уже заполнены три отделения. Однако, как заверил главврач больницы, помощь в учреждении оказывается только детям. Единственные взрослые, которые сейчас размещаются в больнице, это мамы, ухаживающие за больными детьми в возрасте до пяти лет.
Вячеслав Ижаковский, главврач Гомельской областной детской клинической больницы:
В настоящее время Гомельская областная детская клиническая больница работает в штатном режиме. Мы оказываем помощь только детскому населению. Это единственная в городе детская больница и головное учреждение по оказанию медпомощи детям в Гомельской области. Матери, взрослые находятся у нас только по уходу за детьми до 5 лет. Сейчас чуть больше 170 мам. Ни по каким планам никогда детская больница не переводится в режим оказания медпомощи взрослым. Нет таких планов, их в принципе быть не может. Единственное,мы иногда оказываем диагностические услуги взрослому населению, и то по приказу Главного управления по здравоохранению - проведение компьютерной и магнитно-резонансной томографии.
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