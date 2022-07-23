В Горках прозвучали последние аккорды культурно-спортивного фестиваля "Вытокі"

Праздничная атмосфера сегодня и в Горках. Как раз в эти минуты последние аккорды культурно-спортивного фестиваля "Вытокі". Масштабный форум шагает по стране второй год подряд. Его полюбили уже тысячи белорусов. Фестиваль объединяет людей разных интересов и возрастов, способствует продвижению региональных и национальных брендов, а также достижений в спорте, науке, искусстве. И, конечно, это уникальный праздник и возможность зарядиться положительными эмоциями.

Два фестивальных дня - самые значимые городские объекты, пресс-тур "Историко-культурное наследие района", всевозможные семинары, ярмарки ремесленников и, конечно, олимпийский квест в самом центре Горок. Проект "Вытокі" продолжает шагать по стране, объединяя тысячи белоусов.

«Вытокі» - прежде всего возможность по-новому презентовать свой регион и его бренды, подчеркнуть свою уникальность: Горки известны местной сельхозакадемией и ботаническим садом, молочной продукцией, своим народным ансамблем "Поршинские зорьки". Кстати, этот коллектив со статусом "нематериальная историко-культурная ценность Беларуси". И это лишь то немногое, ради чего стоит лично увидеть этот городок. Фестиваль однозначно нашел свою нишу в календаре республиканских праздников.

Это целый комплекс мероприятий, начиная, например, с семинаров, проводимых Министерством спорта, Олимпийской академией нашей, представление брендов. В этом году мы представляем бренды белорусских дизайнеров. Потихоньку-потихоньку с прошлого года мы пошли по белорусским товарам, и сейчас посмотрите - все это в тренде. Недавно Президент открыл торговый комплекс, где будет продаваться в основном только белорусское. Я не хочу сказать, что эта заслуга «Вытоков», но, тем не менее, небольшая толика здесь есть и нашего фестиваля.

Здесь проявляется наш менталитет, наша любовь к родине, и здесь люди, которые приходят, они смотрят от души. Вы посмотрите на лица людей - все улыбаются.

А спонсорская помощь от Национального олимпийского комитета городу поможет стать еще привлекательнее. Кстати, генеральным спонсором НОК вот уже около 10 лет является один из ведущих банков страны - Белагропромбанк, поэтому ни одно спортивно-массовое мероприятие НОКа не проходит без участия этого финансового учреждения. А как иначе, ведь у обеих организаций одна миссия - развитие спорта в стране, поддержка начинающих спортсменов, продвижение здорового образа жизни среди населения страны. Олимпийский квест как раз и включает в себя все эти составляющие. А локация Белагропромбанка развлекала гостей тематическими викторинами и конкурсами.

Наш банк, Белагропромбанк, это традиционный банк, который предлагает населению те продукты, к которым все привыкли и которые все любят. "Вытокі" - это то мероприятие, которое поддерживает, помогает не забыть свои корни, свою историю, свои традиции, поэтому и Белагропромбанк, и "Вытокі" - это традиция.

Погрузиться, пусть и ненадолго, в 15 видов спорта нужно было юным гостям фестиваля. Выполнив это простое задание, получаешь ценный приз. У секции гребли ажиотаж, что неудивительно - здесь показывает лично, как правильно работать на воде, олимпийский чемпион Александр Мосейков.

Нам с погодой повезло, смотрите, сколько детей пришло с родителями, эти очереди очень радуют, поэтому мы надеемся, что эти дети осенью пойдут в наши спортивные школы.

А ещё фестиваль "Вытокі" - это не только про культуру и спорт - это отличная возможность вспомнить геройский подвиг белорусского народа, в такой мобильной экспозиции от музея Великой Отечественной войны города Минска можно прикоснуться к артефактам Второй мировой войны.