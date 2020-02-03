В Горках заработала женская бизнес-школа

Бизнес-инкубатор в помощь молодым предпринимателям начал работу в Горках прошлой осенью. Он стал шестым в республике и четвертым в Могилевской области. Это самая модернизированная бизнес-площадка, собравшая свыше 300 участников. Здесь можно получить консультации экспертов, организовать любое мероприятие, например, семинар, мастер-класс или вовсе предложить свою идею. За поддержкой сюда обратилась и студентка 4 курса Юлиана Коцур. Будущая бизнес-леди вместе с одногруппниками разработала идею студенческого сервиса онлайн-печати и победила в конкурсе.



Большинство начинающих предпринимателей, которые проходят бесплатное бизнес-обучение, - женщины. Поэтому именно для них организаторы решили создать специальную программу "Я сама". На таких встречах обсуждают самые актуальные вопросы и проблемы в сфере бизнеса и ищут пути их решения. Например, возможные источники финансирования или создание личного бренда.



Поддержка женского бизнеса - новое направление в проекте. Его начали осенью прошлого года. За это время встречи не раз выходили и за пределы региона. Кстати, очередная бесплатная бизнес школа для женщин ждет своих участниц в Могилеве уже в феврале.



