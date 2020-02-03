3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Горках заработала женская бизнес-школа
Бизнес-инкубатор в помощь молодым предпринимателям начал работу в Горках прошлой осенью. Он стал шестым в республике и четвертым в Могилевской области. Это самая модернизированная бизнес-площадка, собравшая свыше 300 участников. Здесь можно получить консультации экспертов, организовать любое мероприятие, например, семинар, мастер-класс или вовсе предложить свою идею. За поддержкой сюда обратилась и студентка 4 курса Юлиана Коцур. Будущая бизнес-леди вместе с одногруппниками разработала идею студенческого сервиса онлайн-печати и победила в конкурсе.
Большинство начинающих предпринимателей, которые проходят бесплатное бизнес-обучение, - женщины. Поэтому именно для них организаторы решили создать специальную программу "Я сама". На таких встречах обсуждают самые актуальные вопросы и проблемы в сфере бизнеса и ищут пути их решения. Например, возможные источники финансирования или создание личного бренда.
Поддержка женского бизнеса - новое направление в проекте. Его начали осенью прошлого года. За это время встречи не раз выходили и за пределы региона. Кстати, очередная бесплатная бизнес школа для женщин ждет своих участниц в Могилеве уже в феврале.
Президент
Все
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов