В городе над Бугом собрались руководители профильных ведомств СНГ

Обстановка на сегодняшний день складывается сложная, напряженная, и по внешнему периметру сконцентрированы силы и средства, которые пытаются расшатать Содружество извне. Мы приняли ряд решений, которые укрепляют нашу пограничную безопасность. Прежде всего, это программа по укреплению пограничной безопасности государств Содружества на 2025-2030 годы, где предусмотрено более 50 различных практических мероприятий по укреплению пограничной безопасности.

Александр Манилов, зампредседателя Совета командующих Пограничными войсками СНГ - председатель Координационной службы

