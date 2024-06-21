3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В городе над Бугом собрались руководители профильных ведомств СНГ
Оценка обстановки на внешних границах стран СНГ, укрепление безопасности и противодействие угрозам криминального характера. Эти вопросы сегодня обсуждали участники 88-го заседания Совета командующих Пограничными войсками. В городе над Бугом собрались руководители профильных ведомств СНГ.
Было отмечено, что в приграничье Польши и прибалтийских государств продолжалось наращивание военной группировки НАТО.
Сопредельными странами в одностороннем порядке закрыты большинство пунктов пропуска на границе с Беларусью, а в действующих умышленно не выполняются нормы пропуска грузовых транспортных средств. В результате недружественных действий, в функционирующих пунктах пропуска зафиксирован более чем трехкратный рост очередей транспортных средств.
Обстановка на сегодняшний день складывается сложная, напряженная, и по внешнему периметру сконцентрированы силы и средства, которые пытаются расшатать Содружество извне. Мы приняли ряд решений, которые укрепляют нашу пограничную безопасность. Прежде всего, это программа по укреплению пограничной безопасности государств Содружества на 2025-2030 годы, где предусмотрено более 50 различных практических мероприятий по укреплению пограничной безопасности.
На заседании также поднимался вопрос информационной безопасности. Документ вынесут на рассмотрение глав государств. В целом по итогам заседания будут подписаны 14 соглашений.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов