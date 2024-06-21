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В городе над Бугом собрались руководители профильных ведомств СНГ

Оценка обстановки на внешних границах стран СНГ, укрепление безопасности и противодействие угрозам криминального характера. Эти вопросы сегодня обсуждали участники 88-го заседания Совета командующих Пограничными войсками. В городе над Бугом собрались руководители профильных ведомств СНГ.

Было отмечено, что в приграничье Польши и прибалтийских государств продолжалось наращивание военной группировки НАТО.

Сопредельными странами в одностороннем порядке закрыты большинство пунктов пропуска на границе с Беларусью, а в действующих умышленно не выполняются нормы пропуска грузовых транспортных средств. В результате недружественных действий, в функционирующих пунктах пропуска зафиксирован более чем трехкратный рост очередей транспортных средств.

Обстановка на сегодняшний день складывается сложная, напряженная, и по внешнему периметру сконцентрированы силы и средства, которые пытаются расшатать Содружество извне. Мы приняли ряд решений, которые укрепляют нашу пограничную безопасность. Прежде всего, это программа по укреплению пограничной безопасности государств Содружества на 2025-2030 годы, где предусмотрено более 50 различных практических мероприятий по укреплению пограничной безопасности.
Александр Манилов, зампредседателя Совета командующих Пограничными войсками СНГ - председатель Координационной службы

На заседании также поднимался вопрос информационной безопасности. Документ вынесут на рассмотрение глав государств. В целом по итогам заседания будут подписаны 14 соглашений.

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