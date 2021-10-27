Получение водительского удостоверения и регистрация транспортных средств сейчас станут проще для жителей Несвижского и Клецкого районов. В Городее открыли новое межрайонное регистрационное отделение ГАИ. Оно разгрузит аналогичное подразделение Госавтоинспекции в Столбцах. До этого времени там обслуживались жители сразу пяти районов Минской области - Несвижского, Клецкого, Дзержинского, Столбцовского и Узденского. Кроме того, здесь смогут обслуживать по заявлениям граждан и юридических лиц, зарегистрированных в ближайших населенных пунктах в Брестской и Гродненской областях.



Техническое оборудование подразделения ГАИ позволит выполнять административные процедуры быстро и качественно, а электронная очередь - точно фиксировать обращения граждан. В МРЭО планируют оказывать и дополнительные услуги - такие, как выдача копий учетно-регистрационных документов, оформление заявлений и получение регистрационных знаков с желательной комбинацией цифр, заключение договора купли-продажи и другие.