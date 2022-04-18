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В Городке конкурс профессионального мастерства собрал будущих трактористов-машинистов сельхозпроизводства

Когда с техникой на "ты". В Городке конкурс профессионального мастерства собрал будущих трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства. Своих представителей делегировали не только профильные учебные заведения Витебской области, но и колледжи Псковской и Ярославской областей России. Конкурсные задания состоят из практической работы и проходят на трех площадках. Учащимся необходимо качественно и максимально быстро подготовить трактор с пахотным агрегатом к выходу в поле, продемонстрировать навыки вождения техники с прицепом, а также подтвердить свои знания в регулировке топливной системы и двигателя сельскохозяйственной машины.

Я из семьи фермеров. Занимаемся выращиванием крупного рогатого скота, поэтому поступил на специальность "мастер сельхозпроизводства". Со всей линейкой техники, которая на данный момент имеется у нас в сельхозпредприятии, я могу обращаться. Я уверен в себе, в своих знаниях, могу применить их на практике.
Михаил Ковалев, учащийся Любимского аграрно-политехнического колледжа Россия



Мы граничим с Псковской областью. У нас из Невельского района восемь человек обучается. Мы ведем переговоры с руководством Ленинградской области о том, что готовы до двухсот человек принять на учебу из Ленинградской области. У нас хорошая материальная база.
Владимир Шитько, директор Городокского государственного аграрно-технического колледжа


Этой весной несколько учащихся из Городка впервые отправятся на практику в хозяйства Ярославской области. Помогают и на своих полях. 60 будущих механизаторов задействованы в посевной кампании на угодьях Городокского и Шумилинского районов.


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