3.39 RUB
3.45 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентЗдоровьеРегионыПроисшествияКультураТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Городке конкурс профессионального мастерства собрал будущих трактористов-машинистов сельхозпроизводства
Когда с техникой на "ты". В Городке конкурс профессионального мастерства собрал будущих трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства. Своих представителей делегировали не только профильные учебные заведения Витебской области, но и колледжи Псковской и Ярославской областей России. Конкурсные задания состоят из практической работы и проходят на трех площадках. Учащимся необходимо качественно и максимально быстро подготовить трактор с пахотным агрегатом к выходу в поле, продемонстрировать навыки вождения техники с прицепом, а также подтвердить свои знания в регулировке топливной системы и двигателя сельскохозяйственной машины.
Я из семьи фермеров. Занимаемся выращиванием крупного рогатого скота, поэтому поступил на специальность "мастер сельхозпроизводства". Со всей линейкой техники, которая на данный момент имеется у нас в сельхозпредприятии, я могу обращаться. Я уверен в себе, в своих знаниях, могу применить их на практике.
Мы граничим с Псковской областью. У нас из Невельского района восемь человек обучается. Мы ведем переговоры с руководством Ленинградской области о том, что готовы до двухсот человек принять на учебу из Ленинградской области. У нас хорошая материальная база.
Этой весной несколько учащихся из Городка впервые отправятся на практику в хозяйства Ярославской области. Помогают и на своих полях. 60 будущих механизаторов задействованы в посевной кампании на угодьях Городокского и Шумилинского районов.
Президент
Все
Новый этап в импортозамещении может стать одной из тем для обсуждения на встрече Лукашенко и Путина
Президент Беларуси: Будущий год будет непростым, поэтому традиционные рынки нужно расширять
Лукашенко о машиностроении: Мы договорились с Россией синхронизировать наши отношения
Лукашенко о производстве легковых автомобилей: Планы большие, но нужно видеть рынки сбыта
Политика
Все
Общество
Все
Как проходило строительство "Минск-Арены" и какие важные мероприятия там произошли
"Александрия собирает друзей" - как локальный фестиваль стал визитной карточкой нашей страны
Орденом Матери наградили 77 женщин из пяти областей Беларуси
МИД Литвы предложил продлить ограничения для граждан Беларуси и России
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все