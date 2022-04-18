В Городке конкурс профессионального мастерства собрал будущих трактористов-машинистов сельхозпроизводства

Мы граничим с Псковской областью. У нас из Невельского района восемь человек обучается. Мы ведем переговоры с руководством Ленинградской области о том, что готовы до двухсот человек принять на учебу из Ленинградской области. У нас хорошая материальная база.

Владимир Шитько, директор Городокского государственного аграрно-технического колледжа