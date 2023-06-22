В Городке память жертв Великой Отечественной минутой молчания почтили в мемориальном комплексе "Пантеон памяти"

"Пантеон памяти" создан в урочище Воробьевы горы на месте массовых казней мирных граждан. Здесь похоронены жители почти трех десятков деревень, расстрелянные в годы оккупации. В рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа устанавливаются новые факты зверств фашистов.

Сегодня митинги-реквиемы прошли во всех уголках страны. Свечи горели в память о тех, кто ценой своей жизни выполнил долг по защите Родины, а также обо всех замученных в фашистской неволе и умерших в тылу от голода и лишений.