В Городке перезахоронили останки 8 мирных жертв фашизма

В Городке сегодня перезахоронили останки восьми мирных жителей, расстрелянных в урочище Воробьевы горы в годы фашистской оккупации. Они были обнаружены во время реставрационных работ расположенного здесь пантеона памяти. Любимое место отдыха горожан в Великую Отечественную стало местом казни белорусов, евреев, русских. За годы войны район потерял более 8 тысяч жителей. Оккупанты уничтожили 306 деревень, 13 их которых разделили судьбу Хатыни.