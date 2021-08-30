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В Городокском районе разводят чистокровных французских овец

Породистый экспорт. В Городокском районе разводят чистокровных французских овец. Племенной центр создан в деревне Стодолище. Животные породы Иль-де-Франс закуплены в Венгрии. Поголовье - 450 овец. Цель - разведение с тем, чтобы обеспечивать регион племенным молодняком и зарабатывать деньги на продаже животных зарубеж. Порода Иль-де-Франс пользуется большим спросом.

Среди преимуществ - быстрый рост, адаптация к сезонным колебаниям природы, умеренное содержание жира.

Ахмед Абдулхамидов, начальник участка "Стодолище" РУП "Витебское племпредприятие":

Напомним, в Беларуси действует комплекс мер по развитию овцеводства до 2025 года, целью - более полная занятость сельского населения и повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции.

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