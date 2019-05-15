ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентЗдоровьеКультураПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Городокском районе создан питомник оленей

Более миллиона долларов инвестиций помогли реализовать амбициозный проект и создать питомник оленей в Городокском районе. Задача этой фермы — воспроизводство здоровых животных и реализация их в охотхозяйства Беларуси и соседних стран. Проекту четыре года, первых животных привезли из Литвы, получили потомство. И только этой зимой начались первые продажи. О перспективах проекта - Ольга Масловская.


На 54 гектарах мелколесья построено десять просторных вольеров. Территория под видеонаблюдением

Изображение

Грациозные и пугливые. Только в питомнике можно увидеть оленьи стада в нескольких десятках метров. На 54 гектарах мелколесья построено десять просторных вольеров. Взрослых животных и приплод последнего года содержат раздельно. Так легче ухаживать за животными и отслеживать формирование семей.
Строительство оленьей фермы в Городокском районе началось в сентябре 2015 года. И уже через четыре месяца из Литвы сюда привезли первых животных. 150 оленей быстро освоились и дали потомство. Спустя три года начались первые продажи.
И все условия для реализации амбициозного проекта есть. В питомнике построена специальная ловушка - сооружение упрощает ветеринарный уход за животными. С ее помощью происходит и предпродажная сортировка оленей. В вольерах есть естественные водоемы, а недостаток влаги в засушливый период компенсируют автономные поилки с подогревом. Территория под видеонаблюдением. Рассказывают, что на камеры попадают не только олени: захаживают в эти места медведи и волки, но добраться до рогатых хищникам не позволяет металлическая сетка. Да и лайки Белка и Аза свою работу знают.


Изображение


Задача фермы - воспроизводство здоровых животных и реализация их в охотхозяйства Беларуси и соседних стран

Время обеда у оленей ассоциируется с шумом квадроцикла, на котором развозят корма. Животные встречают технику у входа в вольер и сопровождают до самой кормушки. Сегодня в меню овес и ячмень. Кормовую базу животноводы закладывают сами. Год назад взяли в аренду угодья, заготовили сено. Этой весной посеяли ячмень, готовят землю под травы.
На ферме работают 12 человек. С расширением поля деятельности будет расти и штат. Кроме племенного животноводства, в планах развитие экологического туризма для настоящих ценителей дикой белорусской природы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все