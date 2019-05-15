В Городокском районе создан питомник оленей

Грациозные и пугливые. Только в питомнике можно увидеть оленьи стада в нескольких десятках метров. На 54 гектарах мелколесья построено десять просторных вольеров. Взрослых животных и приплод последнего года содержат раздельно. Так легче ухаживать за животными и отслеживать формирование семей.

Строительство оленьей фермы в Городокском районе началось в сентябре 2015 года. И уже через четыре месяца из Литвы сюда привезли первых животных. 150 оленей быстро освоились и дали потомство. Спустя три года начались первые продажи.

И все условия для реализации амбициозного проекта есть. В питомнике построена специальная ловушка - сооружение упрощает ветеринарный уход за животными. С ее помощью происходит и предпродажная сортировка оленей. В вольерах есть естественные водоемы, а недостаток влаги в засушливый период компенсируют автономные поилки с подогревом. Территория под видеонаблюдением. Рассказывают, что на камеры попадают не только олени: захаживают в эти места медведи и волки, но добраться до рогатых хищникам не позволяет металлическая сетка. Да и лайки Белка и Аза свою работу знают.