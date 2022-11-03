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В городском поселке Сураж после реконструкции торжественно открыли мост

Накануне праздника 7 Ноября в городском поселке Сураж после реконструкции торжественно открыли мост через реку Каспля. Населенный пункт расположен на двух реках. Мост здесь важный элемент инфраструктуры. А еще переправа имеет международное значение, поскольку расположена на трассе, ведущей к границе с Россией.

В сваях, которые держат мост, были трещины, проезжая часть была изношена. Это надо было делать. Мост - это все. Это жизнь!

Отбойники сделали и до конца продлили - удобно детям. Не так будет за детей страшно. Сейчас мост будет постоянно освещен. Это большое удобство.

Вчера через реку Аута в Миорском районе был открыт небольшой мостик. Завтра будет открыт большой мост через реку Западная Двина в Новополоцке. Такого на территории области еще не было. Поэтому действительно приятно, что в этой череде открытия мостов сегодня вот этот мост через реку Каспля.
Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов

В 2022 году в Витебской области обновят восемь мостов. В целом в стране на республиканских дорогах по итогам года будет отремонтировано и построено 35 мостов, еще 42 путепровода реконструируют на местных дорогах.

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