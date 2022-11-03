В городском поселке Сураж после реконструкции торжественно открыли мост

Вчера через реку Аута в Миорском районе был открыт небольшой мостик. Завтра будет открыт большой мост через реку Западная Двина в Новополоцке. Такого на территории области еще не было. Поэтому действительно приятно, что в этой череде открытия мостов сегодня вот этот мост через реку Каспля.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов