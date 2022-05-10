В городском поселке Ушачи открылся обновленный школьный спорткомплекс

Обновленный школьный спорткомплекс открылся в городском поселке Ушачи. Беговые дорожки, площадка для баскетбола, волейбола, мини-футбола - здесь есть все для занятий физкультурой и спортом. Местные школьники проявляют себя на соревнованиях по футболу, легкой атлетике, самбо и дзюдо, активно занимаются плаванием и биатлоном. Теперь желающих записаться в спортивные секции станет еще больше.