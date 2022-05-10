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В городском поселке Ушачи открылся обновленный школьный спорткомплекс

Обновленный школьный спорткомплекс открылся в городском поселке Ушачи. Беговые дорожки, площадка для баскетбола, волейбола, мини-футбола - здесь есть все для занятий физкультурой и спортом. Местные школьники проявляют себя на соревнованиях по футболу, легкой атлетике, самбо и дзюдо, активно занимаются плаванием и биатлоном. Теперь желающих записаться в спортивные секции станет еще больше.


Спорт - это важно для жизни. Появилось больше возможностей. Появилось новое покрытие, будет хорошо бегать, заниматься спортом.


Сюда можно приходить играть, самому заниматься. Стадион классный! И будет хорошо бегать в шиповках. И в целом для тренировок хорошо!


Обновленный комплекс станет площадкой для проведения районных соревнований, также здесь будут проходить семейные спортивные праздники.

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