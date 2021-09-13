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В городской больнице № 1 города Бреста построили новый кислородный узел

Новый кислородный узел построили в Бресте. Он появился в городской больнице № 1 и будет бесперебойно обеспечивать учреждение кислородом. Жидкий газ привозят в больницу в баллонах. А узел быстро распределяет его по отделениям через подземные трубы. Благодаря реконструкции кислород теперь есть почти в каждой палате. Всего в больнице работает 226 кислородных точек. Сегодня оксигенотерапию часто назначают пациентам с тяжелой формой коронавируса. Такое лечение помогает восстановить нехватку кислорода в крови.


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Нам хватало, но это постоянная смена баллонов, подача кислорода по всем отделениям и незначительные перепады давления были по сети. Поэтому стал вопрос о реконструкции. Были заменены магистральные сети. Вместо 20 баллонов теперь в гребенке у нас стоит сразу 60 заправленных.
Леонид Волобуев, заместитель главврача Брестской городской больницы № 1

Мощность объекта предусмотрели с запасом. На узле поставили две большие емкости объемом по пять тонн каждая. Так что при необходимости поставки кислорода в больницу можно легко увеличить.

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