В городской больнице № 1 города Бреста построили новый кислородный узел

Нам хватало, но это постоянная смена баллонов, подача кислорода по всем отделениям и незначительные перепады давления были по сети. Поэтому стал вопрос о реконструкции. Были заменены магистральные сети. Вместо 20 баллонов теперь в гребенке у нас стоит сразу 60 заправленных.

Леонид Волобуев, заместитель главврача Брестской городской больницы № 1