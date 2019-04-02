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В Госдуме открылась выставка "Молодежь Союзного государства"

По случаю Дня единения Беларуси и России в Госдуме открылась выставка "Молодежь Союзного государства".

Все экспонаты - авторские работы молодых художников двух стран

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Натуральные льняные ткани, ручная вышивка, резьба по дереву, изделия из полудрагоценных камней: цель выставки - сохранение традиций и культуры двух братских народов. Инициаторы - Молодежная палата Беларуси и России, а поддержать их и поздравить с праздником пришли известные политики и депутаты. Так, по словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, наша сила в единстве, а также сохранении общего духовного и культурного наследия.


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