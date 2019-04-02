В Госдуме открылась выставка "Молодежь Союзного государства"

Натуральные льняные ткани, ручная вышивка, резьба по дереву, изделия из полудрагоценных камней: цель выставки - сохранение традиций и культуры двух братских народов. Инициаторы - Молодежная палата Беларуси и России, а поддержать их и поздравить с праздником пришли известные политики и депутаты. Так, по словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, наша сила в единстве, а также сохранении общего духовного и культурного наследия.

