В Госкомимуществе прокомментировали указ Президента о порядке ведения реестра адресов Беларуси

Настроена полная гармонизация регистра недвижимости и адресного реестра. Если что-то изменилось в капитальном строении, изолированном помещении, если адрес присвоился, изменился, возможно, была гибель капитального строения, объектов недвижимого имущества - это отразится в адресной системе. Те же сведения об адресах: если изменился населенный пункт, наименование, улочка, все данные автоматическим способом будут меняться в других информационных ресурсах.

Марина Литреева, начальник управления Национального кадастрового агентства