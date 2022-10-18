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В Госкомимуществе прокомментировали указ Президента о порядке ведения реестра адресов Беларуси
В приоритете безопасность и удобство для пользователей. В Госкомитете по имуществу прокомментировали указ Президента о порядке ведения реестра адресов Беларуси. Обязанность обеспечивать защиту информации возлагается на Национальное кадастровое агентство. В реестр адресов теперь будут включаться сведения о незастроенных земельных участках и гаражных кооперативах. Еще один важный акцент - цифровизация, которая ускорит обмен информацией между госорганами.
Настроена полная гармонизация регистра недвижимости и адресного реестра. Если что-то изменилось в капитальном строении, изолированном помещении, если адрес присвоился, изменился, возможно, была гибель капитального строения, объектов недвижимого имущества - это отразится в адресной системе. Те же сведения об адресах: если изменился населенный пункт, наименование, улочка, все данные автоматическим способом будут меняться в других информационных ресурсах.
Указ вступит в силу через полгода.
Фото: pixabay.com
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