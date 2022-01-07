В гости к деду Морозу на "Новогоднем экспрессе" можно попасть в эти праздничные дни. Ребят ждет путешествие по Детской железной дороге в украшенных вагонах с праздничной программой. На станции "Сосновый бор" юным пассажирам покажут театрализованное представление "Новогоднее приключение в стране сказок". Оно будет проходить на лесной поляне с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Сегодня составы "Новогоднего экспресса" сделают 3-4 рейса.В поезде предусмотрена рассадка с учетом соблюдения норм социального дистанцирования. Количество мест ограничено.



Детская железная дорога имени Заслонова продлевает работу до 8 января. Так, в дополнительный праздничный день новогодний поезд сделает три рейса - в 12:40,14:20 и 16:00.