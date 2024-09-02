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В гости к студентам факультета журналистики БГУ пришли Марат Марков и Иван Эйсмонт

О роли журналистики в современном мире, трендах в подаче информации и о том, как молодые специалисты могут сегодня реализовать себя,говорили на факультете журналистики БГУ.

В гости к студентам пришли министр информации Беларуси Марат Марков и руководитель крупнейшего медиахолдинга страны Иван Эйсмонт. Встреча прошла в формате открытого диалога, все желающие смогли задать вопросы. Факультет журналистики - кузница кадров. В последние годы высок интерес к аудиовизуальным СМИ.

Дмитрий Курлович, первый проректор БГУ: Вчера, готовясь к встрече, я вспоминал свой первый курс и лекцию. Конечно же, студенты волнуются, особенно когда к тебе приходят такие высокие гости. Это дает стимул учиться, достигать новых вершин.

В 2024 году на факультет журналистики Белорусского государственного университета поступили 122 студента. Из них 42 выбрали специальность "информация и коммуникация", 80 - "журналистика", на которую увеличен набор на 25 %.

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