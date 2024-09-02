В гости к студентам факультета журналистики БГУ пришли Марат Марков и Иван Эйсмонт

Дмитрий Курлович, первый проректор БГУ: Вчера, готовясь к встрече, я вспоминал свой первый курс и лекцию. Конечно же, студенты волнуются, особенно когда к тебе приходят такие высокие гости. Это дает стимул учиться, достигать новых вершин.