Депутаты Минского городского совета посетили вспомогательную школу-интернат № 10

Детские улыбки, подарки и осуществление мечт - это все благотворительная акция "Наши дети". И сегодня праздничное настроение заглянуло в Заводский район столицы! В гости к учащимся вспомогательной школы-интерната номер № 10 в качестве волшебников пожаловали депутаты Минского городского совета. Привезли не только сладкие подарки, ящик мороженого, но и радиовокальную студию для будущих юных артистов. А они в ответ подготовили для гостей "Снежный мюзикл"!



Всего в школе-интернате номер 10 учатся около трех сотен учеников. Для них работают несколько десятков кружков по интересам. Там дети и подготовили своим гостям сувениры - глиняные подсвечники хендмейд. Напомним, благотворительная акция "Наши дети" продлится до 14 января.