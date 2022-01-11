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В гости к воспитанникам минского Дома ребенка № 1 приехали Митрополит Вениамин и Дмитрий Пиневич
Подарки, радость и детский смех. Акция "В ожидании рождественских чудес" прошла в столичном Доме ребенка № 1. В гости на праздничный утренник к ребятам приехали Митрополит Вениамин и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
Здесь проживают 55 воспитанников - дети, оставшиеся без родительского попечения, дети-сироты, а также ребята с врожденными пороками развития. Вокруг елки кружились в танце нарядные малыши, играли в снежки, а самый смелый из них вовлек в дружный хоровод и министра. Для ребят подготовили игрушки.Дому ребенка передали сертификат на получение концентратора кислорода для паллиативного отделения. Сегодня в этом отделении находятся 19 человек. Большинство маленьких пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, они питаются через зонд или гастростому.
Это финальная часть республиканской благотворительной акции "В ожидании рождественских чудес". Она проводится при поддержке социального отдела Белорусской православной церкви уже четвертый год. Любой желающий может поучаствовать в ней, купив загаданный ребенком подарок. Акция продолжится до Крещения.