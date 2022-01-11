В гости к воспитанникам минского Дома ребенка № 1 приехали Митрополит Вениамин и Дмитрий Пиневич

Здесь проживают 55 воспитанников - дети, оставшиеся без родительского попечения, дети-сироты, а также ребята с врожденными пороками развития. Вокруг елки кружились в танце нарядные малыши, играли в снежки, а самый смелый из них вовлек в дружный хоровод и министра. Для ребят подготовили игрушки.Дому ребенка передали сертификат на получение концентратора кислорода для паллиативного отделения. Сегодня в этом отделении находятся 19 человек. Большинство маленьких пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, они питаются через зонд или гастростому.