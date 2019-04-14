Робот в гостях у "Главного эфира"

Промышленные, транспортные, бытовые, боевые и даже социальные - все это роботы, которые могут идеально выполнить работу человека, сделать ее точнее, быстрее и эффективнее. Это все, конечно, хорошо, только вот главное - живое человеческое общение - роботу заменить не под силу.



Этим вопросом задавался и один из самых известных роботов советского кинематографа. Помните фразу Электроника: "Я хочу стать человеком. Что же здесь невозможного?".



Как в этом стремлении продвинулась современная наука, спросим у самого настоящего, живого человека. В гостях у "Главного эфира" руководитель лаборатории робототехнических систем Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Григорий Прокопович (видео).