ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Робот в гостях у "Главного эфира"

Промышленные, транспортные, бытовые, боевые и даже социальные - все это роботы, которые могут идеально выполнить работу человека, сделать ее точнее, быстрее и эффективнее. Это все, конечно, хорошо, только вот главное - живое человеческое общение - роботу заменить не под силу.

Этим вопросом задавался и один из самых известных роботов советского кинематографа. Помните фразу Электроника: "Я хочу стать человеком. Что же здесь невозможного?".

Как в этом стремлении продвинулась современная наука, спросим у самого настоящего, живого человека. В гостях у "Главного эфира" руководитель лаборатории робототехнических систем Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Григорий Прокопович (видео).


Изображение

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все