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В гостях у многодетной семьи побывал глава Гомельской области Геннадий Соловей
Акция "Наши дети" продолжается. Сегодня с подарками в гостях у многодетной семьи побывал глава Гомельской области Геннадий Соловей. В семье Марии Пименовой и Вячеслава Поповича трое детей. Самой младшей - Маргарите - всего два года. Старшие дети - Валерия и Аврора - уже школьницы. Примечательно, что многодетная мама является выпускницей Гомельского детского дома. В своих письмах к Деду Морозу ее старшая дочь Лера просила фитнес-браслет: девочка пятый год занимается плаванием. Аврора мечтала о роликах. А самая младшая - Маргарита - ждала красивую куклу. И все три желания благодаря акции "Наши дети" осуществились.
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