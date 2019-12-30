Акция "Наши дети" продолжается. Сегодня с подарками в гостях у многодетной семьи побывал глава Гомельской области Геннадий Соловей. В семье Марии Пименовой и Вячеслава Поповича трое детей. Самой младшей - Маргарите - всего два года. Старшие дети - Валерия и Аврора - уже школьницы. Примечательно, что многодетная мама является выпускницей Гомельского детского дома. В своих письмах к Деду Морозу ее старшая дочь Лера просила фитнес-браслет: девочка пятый год занимается плаванием. Аврора мечтала о роликах. А самая младшая - Маргарита - ждала красивую куклу. И все три желания благодаря акции "Наши дети" осуществились.



