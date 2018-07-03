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В гостях у выездной студии - актер театра и кино Виктор Васильев

У нас в студии Виктор Васильев - актер театра и кино, глава Союза кинематографистов Беларуси (видео).

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