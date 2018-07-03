В гостях у выездной студии Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки

Мы продолжаем работать в самом сердце столицы. И к нам уже присоединилась Екатерина Дулова - ректор Белорусской академии музыки, сенатор шестого созыва Совета Республики.

Екатерина Николаевна, доброе утро! С праздником! Мне кажется, у нас с вами сложилась прекрасная традиция - встречаться в главный государственный праздник. В этом году он пронизан особой темой - темой малой родины! Где ваша малая родина, и чем она знаменита? (видео).