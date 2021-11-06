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В ГрГУ имени Я. Купалы торжественно открыли вторую очередь научно-технологического парка

Подарком к 7 Ноября стало открытие второй очереди технопарка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. На площади около 7 тыс. кв. м разместились производственные, офисные и выставочные помещения, коворкинг-центр, а также конференц-зал, оборудованный современными средствами телекоммуникации. На инновационной площадке реализуются проекты по самым разным отраслям: IT-сфера, производство электротранспорта, разработка оборудования. Строительство технопарка осуществлялось при финансовой поддержке инновационного фонда Гродненского облисполкома и Республиканского централизованного инновационного фонда.

В Старом замке в Гродно торжественно открыли новую музейную экспозицию. Разместилась она в обновленных помещениях первой очереди реконструкции замка.

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