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В гродненских колледжах шьют маски для медиков

Учащиеся гродненских учреждений образования приступили к пошиву индивидуальных средств противовирусной защиты. В колледже бытового обслуживания населения маски и спецодежду для медработников шьют еще с конца марта.

Небольшими группами ребята приходят в мастерские в свободное от учебы время. Процесс организован таким образом, что возможность помочь есть у всех желающих.

Готовые средства защиты передают в штаб, созданный при учреждении образования. Там решается вопрос их дальнейшего распределения на предприятия и в организации.

Всего в колледже пошили уже более 6 000 масок. Сейчас учащиеся осваивают пошив бахил и медицинских костюмов.

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