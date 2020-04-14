В гродненских колледжах шьют маски для медиков

Учащиеся гродненских учреждений образования приступили к пошиву индивидуальных средств противовирусной защиты. В колледже бытового обслуживания населения маски и спецодежду для медработников шьют еще с конца марта.



Небольшими группами ребята приходят в мастерские в свободное от учебы время. Процесс организован таким образом, что возможность помочь есть у всех желающих.



Готовые средства защиты передают в штаб, созданный при учреждении образования. Там решается вопрос их дальнейшего распределения на предприятия и в организации.



Всего в колледже пошили уже более 6 000 масок. Сейчас учащиеся осваивают пошив бахил и медицинских костюмов.



