В Гродненском облсуде вынесен приговор по делу Андрея Почобута

Приговором судебной коллегии по уголовным делам Гродненского областного суда Почобут признан виновным в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, распространении материалов, содержащих такие призывы, с использованием средств массовой информации и сети Интернет, а также в умышленных действиях направленных на возбуждение национальной, религиозной и социальной вражды и розни по признакам национальной, религиозной и иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц.

Денис Корда, государственный обвинитель