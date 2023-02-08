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В Гродненском облсуде вынесен приговор по делу Андрея Почобута

К каждому случаю будут подходить индивидуально. Но главное - справедливость и закон. Ведь есть и такие лица, которым не избежать ответственности за совершенные поступки.

Сегодня в Гродненском областном суде вынесен приговор по делу Андрея Почобута. По совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Фигурант дела на протяжении многих лет работал в нелегальной организации, которая якобы объединяет поляков в Беларуси. Он собирал информацию в интересах иностранных организаций. Обвиняемый так же призывал к санкциям в отношении Беларуси, способствовал героизации Армии Крайовой. Процесс проходил в закрытом режиме.

Приговором судебной коллегии по уголовным делам Гродненского областного суда Почобут признан виновным в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, распространении материалов, содержащих такие призывы, с использованием средств массовой информации и сети Интернет, а также в умышленных действиях направленных на возбуждение национальной, религиозной и социальной вражды и розни по признакам национальной, религиозной и иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц.
Денис Корда, государственный обвинитель

Приговор может быть обжалован в установленном порядке.

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